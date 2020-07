Ruleta Rusa Todo el día

Todo el día Hugo Rubin y Maricel Thomen

Hugo Rubin y Maricel Thomen Facebook

Facebook Twitter

Braulio Heyn, propietario de la escuela de conducción que lleva su mismo nombre, mencionó que a pesar de que existe un reglamento de tránsito, las comunas no cumplen con los requisitos y que ven como una manera de recaudar el hecho de otorgar las licencias de conducir. Añadió que “no le preguntan si saben manejar y ya sale, entonces el tránsito es como ley de la jungla”.

Braulio Heyn mencionó que muchas Municipalidades ven como una forma de recaudar el hecho de otorgar los registros de conducir sin siquiera saber si los interesados saben manejar y sin tener en cuenta las posibles consecuencias.

Dijo que de acuerdo a la ley de tránsito se debería implementar el examen teórico y práctico en los 254 municipios, pero solo en Asunción se toma el examen.

Por otra parte dijo que para el registro categoría particular, la ley de tránsito no exige certificado de autoescuela para tener derecho al examen. “La ley no nos acompaña”, refirió.