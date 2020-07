La activista Isabel Mezquita, conocidas por su lucha por el bienestar de los peluditos, se refirió a las varias supuestas irregularidades en la gestión de Juan Manuel Enciso, director la Dirección de Bienestar Animal. Manifestó que el mismo no quiso reordenar los gastos para ayudar a los animales en un momento difícil del país, pese a que el 98 % del presupuesto va a salarios y gastos fijos.

“Lo primero que le cuestionamos era la falta de aglutinación de ese señor en el sector animalero. Gracias a Dios hay muchísimo grupos que ayudan a los animales, que trabajan en el rescate de los animales en todo el país. No Vimos una aglutinación porque nadie puede trabajar en ese cargo sin aglutina a todos los grupos”, y añadió que no habrá un presupuesto suficiente sin la unión.

“Después se viene el tema del presupuesto. De los G. 4.000 millones que veíamos ‘acá hay un 98% directo salarios y gastos rígidos’, puesto que la acción directa el beneficio a los animales es muy claro: castraciones masivas en todo el país y también ayudar y reforzar a los refugios que son los que están haciendo el trabajo del Estado de hace años”, mencionó.

Manifestó que al pedirle una reunión, Juan Manuel Enciso llamó a una reunión con el Ministerio de Hacienda y los activistas y “le tiró la pelota a Hacienda”. Así mismo, los animaleros le solicitaron “vos tenes la voluntad política para reprogramar este presupuesto por favor reprogramá en favor del bienestar de los peluditos, pero hasta hoy en día sostienen que él no puede reprogramar su presupuesto”.

“Este señor no tuvo la voluntad de reprogramar su presupuesto para que por lo menos, no digo que cumpla con toda la cantidad de balanceado que se necesitan todos los refugios del país, pero por lo menos ayudar a cada uno con un poco, no vimos esa voluntad política. Es decir, no quiso dejar de cobrar los G. 69.000.000 dividido entre no sé cuántos directores, pero algunos nada más cobran gastos de representación, así que no sé cuánto se embolsilló cada uno, ahí no quiso ceder eso para comprar balanceados en un momento crucial de este país”, criticó.

“A todos nos va a beneficiar una Dirección eficiente, una Dirección operativa porque todos vamos a dejar de trabajar y esforzarnos menos mientras que tengamos ese ente que funcione en beneficio de los animales. Esto no es nada personal”, refirió.