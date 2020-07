Zona Franca Todo el día

Ricardo Riquelme, padre de Lucas Riquelme, el niño baleado por policías durante una barrera policial, contó a Ñandutí que está recibiendo amenazas y si le pasa algo a él o su familia responsabilizará a la Policía y al Gobierno. Presentaron una nota pidiendo que se realicen estudios psiquiátricos y toxicológicos a los policías.

Dijo que recibe “amenazas de muerte, amenaza d responsabilidades, amenazas de qué no nos merecemos ninguna duda, que suframos, es increíble”, manifestó y añadió yo digo que son familiares de los policía o los mismos policías que están amenazando para callarnos”.

“Presentamos hoy una nota pidiendo la parte psicológica, psiquiátrica y toxicológica”, mencionó. Así mismo dijo que “hoy me enteré de algo muy cierto, la orden viene de arriba. Me olvidé de preparar una nota exclusiva para el comandante y para Euclides porque había sido la orden viene de arriba, porque el propio abogado de los policías que le dispararon a mi hijo dijo en vivo que si ellos a mí no me agarraban y venían con las manos vacías iban a ser el hazmerreír de todos”.