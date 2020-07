El jefe del Gabinete de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor sostuvo el informe presentado por la Comisión Especial de Supervisión y Control, en el que se había dado a conocer que no se registró ningún tipo de pérdidas económicas en la adquisición de insumos en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia. "Si no se recibió, no se pagó, entonces no hay daño patroimonial", expresó.