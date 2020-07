Ruleta Rusa Todo el día

Todo el día Hugo Rubin y Maricel Thomen

Hugo Rubin y Maricel Thomen Facebook

Facebook Twitter

La justicia brasileña citó a declarar al expresidente de la República, Horacio Cartes y otros ocho paraguayos investigados en el caso Lava Jato. Al respecto, Pedro Ovelar, representante legal del exmandatario afirmó que Cartes podría realizar su audiencia a través de medios telemáticos, sin necesidad de viajar.

La justicia brasileña citó para declarar al expresidente Horacio Cartes y otros paraguayos vinculados en la causa conocida como caso Lava Jato.

Al respecto, el abogado del expresidente, Pedro Ovelar manifestó que «el expresidente no tiene ninguna orden de captura, el pedido fue revocado, tampoco hay necesidad de que viaje».

Además, dijo que no tiene la necesidad de viajar hasta el Brasil para declarar porque puede hacerlo por medios telemáticos.

“No hay ningún peligro porque no hay ninguna elemento de prueba que pueda pesar sobre él. La esperanza que tienen algunas personas de que alguien va a declarar en contra de él señalando sus negocios ilícitos entre comillas, manejo de capitales y demás no va a concurriré porque no existe. Es un deseo de mentes oscuras que solo quieren hacer el mal porque no existe ninguna prueba, ningún elemento que pueda llevar hacia ese lado la discusión”, refirió.

Por otra parte, dijo que su cliente no le da mucha importancia al pedido de la justicia brasileña porque “nosotros sabemos que es una mega persecución. Creemos que se pudo haber iniciado aquí”.

Además, dijo que lo único que tiene el Ministerio Público de Brasil es la carta a de Cartes al empresario Darío Messer y “el resto es todo armado” y que hay “un interés político muy marcado”. Así mismo, dijo que se conocen ya desde hace mucho tiempo y eso “destacan como un hecho criminal”.