La madre del hombre acusado de robar pomelos, Teodosia Alvarenga sostuvo que los hechos ocurridos durante la aprehensión de su hijo, Arnaldo Kemal, no se dieron de la forma en la que supuestamente relatan los policías. Agregó que uno de los agentes presuntamente le dijo al acusado que lo iba a “fundir” porque ellos “renegaron”, tras caer de una motocicleta durante el procedimiento.

“A él le agarraron en la calle, no es de una casa, en la esquina de mi casa le agarraron y los policías le dijeron que se quede y él no lo hizo, después le preguntaron qué tenía en su mochila y él les dijo que tenia pomelo. No se quedó él, le siguieron y se cayeron los policías en la esquina y se golpearon todo mal por el alumbrado público y por eso ellos renegaron y le dijeron ‘te voy a fundir’ porque pelada es para ellos que se cayeron, primero el de atrás se cayó y después se cayó el conductor también», enfatizó.

«Ellos, la policía ya escribió todo mal por él. Los policías no más lo que pusieron más cosas y más cosas, el pomelo no más lo que él arrancó parece, no es lo que los policías describieron”, indicó.

Además, confirmó que su representante legal solicitará una medida menos gravosa para su hijo. Cabe recordar que este miércoles la Cámara de Apelaciones ratificó la prisión preventiva para Kemal. El sospechoso cumple prisión preventiva desde el 17 de mayo y se lo procesó por intento de hurto agravado y violación de la cuarentena sanitaria.