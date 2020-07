Hora Pico Todo el día

El presidente del Consejo de Administración del IPS, Andrés Gubetich y su familia guardarán cuarentena preventiva por haber tenido contacto con una persona que dio positivo al test del COVID. Al respecto, el titular de la previsional refirió que el caso positivo se dio en su entorno familiar.

«Estoy con buen estado de salud, me hice el control porque tomamos conocimiento ayer de que una persona que tuvo contacto conmigo dio positivo. Me hice el análisis esta mañana temprano, siguiendo las recomendaciones de Salud», señaló Gubetich.

El mismo concluyó diciendo que se encuentra con un muy buen estado de salud. «Yo me siento muy bien, no tengo nada, hasta me atrevería a decir que asintomático, pero hay que aguardar a la prueba».