La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Instituciones Educativas del Paraguay (Fedapar) comunicó que el Ministerio de Salud confirmó que tras una reunión de alumnos de un colegio de la capital se detectaron casos positivos de COVID. Al respecto, el presidente de la asociación, Christian Lozano emitió una disculpa, en el caso de que el comunicado se haya prestado para malos entendidos y alegó que la intención era concienciar para evitar contraer el virus.

#Urgente Una reunión de alumnos de una institución educativa de Asunción terminó en un foco de contagio, incluyendo a padres.

— Radio Ñandutí (@nanduti) July 7, 2020

«Si la forma de redactar el comunicado fue desafortunada, pido disculpas pero la intención no fue de poner a nadie sino de cuidar a los chicos. Me sorprende que recibo en el celular capturas de pantallas de otros medios de que si son chetos, acá todos nos vamos a enfermar, no importa si es rico o pobre. Si la redacción del comunicado fue poco feliz, es porque queremos dar a conocer que los jóvenes se están encontrando por A o B motivos. Me sorprende, parece que se haya armado una historia. Parece que con dos o tres elementos armaron una novela. No es que publiquemos a la bartola un comunicado, la única intención era concienciar”, expresó.

«Pido las disculpas públicas pero igual sigo sin entender por qué tanto revuelo. Creo que ningún padre puede negar que en algún momento de la cuarentena su hijo tuvo contacto con algún compañerito. Las primeras víctimas de la pandemia, son los estudiantes. Acá no hay que satanizar al chico que se contagió», indicó.