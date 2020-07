El abogado Guillermo Duarte Cacavelos representante legal de la familia de Rodrigo Quintana, cuestionó que solo Gustavo Florentín sea condenado por la muerte del joven, “como si fuera que él fue un lobo solitario que cometió los hechos solos”.

“El único procesado hasta ahora por la muerte de Rodrigo Quintana fue Gustavo Florentín y los demás no fueron procesados por su participación de la muerte y es lo que nosotros como querellantes reclamamos. Nosotros reclamamos que hay que investigarle como autor a Gustavo Florentín y como coautores a los demás policías que junto con él ingresaron, le ayudaron para abrir la puerta para producirse el disparo, como cómplices a los demás policías”, dijo.

“Hay que buscar a los instigadores, hay que ver quién dio la orden, porque este policía no llegó persiguiendo a un flagrante de hechos punibles que se estaba cometiendo en ningún lugar, no, ellos llegaron sin que exista ningún turbio, ninguna molestia, no le perseguían a nadie”, indicó.

“La conducta de los tres policías que entraron por la puerta principal fue la misma, uno le disparó a Rodrigo Quintana, otro le disparó a una persona que estaba en la escalera y le hizo volar parte de la oreja y otro fue Arnaldo Báez a quién se le escucha decir le vamos a matar a todos”, mencionó.

Siguiente paso en el proceso

“Ahora resta que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirme el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, el que a su vez que va a tener que confirmar a la fuerza Cinthia Lovera y ella va a tener que convocarnos a audiencia preliminar. Eso es el proceso que tiene que seguirse”