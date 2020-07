Zona Franca Todo el día

Este jueves el Juzgado otorgó libertad ambulatoria a Arnaldo David Kemal, procesado por hurto de pomelos. El juez Yoan Paul López manifestó que la decisión se debió a que la Fiscalía no argumentó una evolución de la investigación sobre los elementos que sostenían la prisión preventiva.

El juez Yoan Paul López mencionó que durante la audiencia de revisión de medida, la Fiscalía no aportó nuevos elementos de convicción durante los dos meses elementos de convicción para sostener la prisión preventiva y que se reafirmó en los mismos elementos que sostuvieron la imputación, dejando a cargo del Juzgado la dedición.

“Entonces el Juzgado observó que la Fiscalía no argumentó evolución de la investigación sobre elementos de convicción que prima fácil sostenían la prisión preventiva (…) Es atendible el pedido de la defensa porque no se puede cargar al procesado con una prisión preventiva en pro o en favor de diligencias aún pendientes en un hecho de flagrancia que no amerita más de dos meses de investigación”, explicó el magistrado.

Arnaldo David Kemal fue imputado por robo agravado y violación de la cuarentana sanitaria. Según los antecedentes, el hombre había ingresado el pasado 17 de mayo del 2020 a una vivienda escalando la muralla situada en el barrio Santísima Trinidad de Asunción.

El hombre, en comunicación con la 1020 AM, sostuvo que solo ingresó para sacar pomelos.

Sin embargo, la fiscala Carina Serón «No es que robó pomelos no más». Mencionó que los vecinos de Trinidad coincidieron que Armando David Kemal Alvarenga rondaba el barrio y que le «tienen miedo». Agregó que al momento de la detención, fue la tercera vez que Kemal ingresaba a la propiedad del denunciante y que la causa no es por los pomelos sino por intento de hurto agravado.

