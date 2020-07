Franja Roja Todo el día

El Consorcio TX demandó por incumplimiento y rescisión de contrato a la Municipalidad de Asunción y reclama una millonaria indemnización. La abogada del Consorcio TX, Carolina Vega explicó que la notificación por parte de la Municipalidad se realizó el 8 de junio cuando la suspensión se dio el 23 de diciembre. "Según la ley, los plazos están vencidos, tenían 60 días para la notificación", afirmó.

«Nosotros fuimos contratados por la Municipalidad de Asunción vía licitación, trabajamos 13 meses y no nos pagaron. El 23 de diciembre con el cambio de administración, fuimos suspendidos»

La abogada criticó que el mismo intendente Óscar Rodríguez, homologó la resolución siendo presidente de la Junta Municipal y posteriormente haya suspendido a la empresa. «Él aceptó el contrato siendo presidente de la Junta, asume la Intendencia un viernes y el lunes suspende a la empresa. No importa quién me contrató, si fue Mario Ferreiro o Evanhy, el contrato es con la institución. La institución convoca a una licitación pública y nosotros nos presentamos, no es que nosotros le decimos: ‘Che, tenemos esto'», refirió.

