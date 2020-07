Mirando Lejos Todo el día

Todo el día Carlos Mateo Balmelli, Willian Domínguez

La economista Verónica Serafini aseguró que el plan de reactivación económica debe de especificar de cómo se integrarán los recursos planteados. Agregó que si los programas no se integran podrían generar deudas, menos impacto de lo que se requiere y probablemente inflación.

“Yo creo que ese plan tiene bastante contenido pero necesita integrarse, es muy de Hacienda, ponerle montos a muchos programas y a ideas, pero no aclara el cómo y eso es importante, porque en Paraguay con la desigualdad y la estructura de gastos que tenemos el cómo puede significar beneficios para unos sectores y prácticamente nulo beneficios para otros y la ciudadanía sabe eso por eso es que esta tan asustada por la deuda y malhumorada con el Gobierno y si no se dice cómo la percepción que me parece que existe es que nos vamos a endeudar más para no sentir los beneficios”, explicó.

“Es un poco lo que pasó el quinquenio anterior, nos dijeron que nos íbamos a endeudar para determinados beneficios y la gente como no siente los beneficios de la deuda, la deuda se triplicó por persona en poco más de 10 años, pasó de USD 500 a USD 1.500 por persona y la gente común que es la que va a pagar la deuda, porque son los que pagan los impuestos, no siente los beneficios y eso se ve en los indicadores laborales”, indicó.