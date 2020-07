Zona Franca Todo el día

Atemorizado, el dueño del domicilio donde Arnaldo David Kemal ingresó, contó que en realidad el hombre ingresó tres veces en menos de 24 horas. Agregó que se trata de un "descuidista" que los vecinos ya reconocieron y que arrimarían más denuncias en su contra.

«Este personaje entró a mi domicilio tres veces en menos de 24 horas. Ingresó por primera vez después del día de la madre. Al día siguiente, entra otra vez a eso de las 6:00 AM, me llaman los vecinos y me dicen que era la misma persona y sustrajo cosas. El mismo día volvió y le corrí, no le pude alcanzar pero pasó el personal policial, yo les di aviso», refirió.

Agregó que el denunciado solo se agarra de la versión de los pomelos y que la realidad no es como cuenta. «Ellos dicen que no conocen la zona y cómo no van a conocer siendo que viven en un barrio de abajo no más, a cuadras. El pomelo no estaba ahí, el árbol está en el fondo de mi casa, saltó una muralla de tres metros. No es la primera vez que entró y nunca fue por los pomelos, no es que arranca del frente no más», acotó.