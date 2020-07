Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín, Diego Martínez, Marcelo Martín Orué

Palo Rubín, Diego Martínez, Marcelo Martín Orué Facebook

Facebook Twitter

Un violento intento de robo de un vehículo se registró en Villa Elisa. La víctima Lorena Esquivel relató que dos hombres a bordo de una motocicleta le cerraron el paso de su vehículo, posteriormente le dispararon a quemarropa, sin embargo el proyectil rebotó y terminó en el asiento trasero del rodado y la misma logró huir.

“Me salvé ni yo sé hasta ahora cómo, había sido la moto me venia siguiendo, para mi era una moto normal hasta que llegó el momento de girar para ir a mi casa, uno se baja con un arma de fuego ya, me apunta, intenta abrir mi auto y ahí me dispara, yo acelero le chocó a la moto y me voy, no sé, te juro que hasta ahora no sé cómo me salvé”, indicó.