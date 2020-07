Hora Pico Todo el día

La senadora Desirée Masi cuestionó duramente al ministro de Salud, Julio Mazzoleni por la falta de testeos a los médicos y a la población en general. Dijo que ya se aplaudió bastante al ministro y que él debe pedir disculpas públicas o dar un paso al costado.

«Tiene que pararse delante y pedir perdón al pueblo paraguayo, por lo que sea, porque no tiene plan de compra, porque no revisó los papeles, porque no tiene idea de una estrategia y a lo mejor vuelve a recuperar la credibilidad», dijo contundente.

«No hay nada en los hospitales. Se tarda 72 horas para saber si un paciente que se va a operar .No hay insumos en los hospitales, las familias se pasan haciendo polladas para conseguir insumos, el familiar va recorriendo farmacias buscando remedios y después van a decir que no tiene nexo. A lo mejor fue el familiar que hizo polladas y recorrió farmacias el que contagió», afirmó.

Además cuestionó al doctor Guillermo Sequera porque se desentiende de la falta de insumos para los test.