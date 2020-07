En la fase tres de la cuarentena inteligente, El ministerio de Salud aprobó el protocolo para que los gimnasios puedan volver a reabrir. Sin embargo, con los estrictos protocolos, la crisis económica y la psicosis que hay, el remiendo del rubro está en 35%, según el presidente de la Asociación Paraguaya de Fisicoculturismo, Víctor Niella. En lo mejor de los casos algunos llegan al 50% y en el peos a 20%.

“El panorama de los gimnasios no es que no está bien, sino que no se visualiza tampoco para estar bien porque con la psicosis que hay nosotros no sabemos si mañana se puede cerrar esto. Un ejemplo, cuando salió la noticia en Lambaré de que había sin nexo yo no sabía si el otro día me cerraban el gimnasio”, manifestó.