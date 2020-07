La abogada Lourdes Servín, de la organización “Ni un niño más”, dijo a la 1020 AM que cada día se “apaga más” la esperanza de encontrar con vida a la pequeña Juliette, desaparecida el 15 de abril en Emboscada. Manifestó que en el hipotético caso de que haya sido un secuestro ya hubiera aparecido el pedido de rescate. Además, dijo que hablan de “negligencia” respecto al trabajo del Ministerio Público en la investigación.

“Para nosotros, que siempre obviamente queremos que un niño o una niña esté bien, pero cada día se apaga más esa esperanza de encontrarla con vida. Si hablamos de un hipotético caso de secuestro, ¿no te parece que ya hubiesen llamado, hubiesen enviado un mensaje, un mensajero a dar el mensaje de que la niña estaba secuestrada y por qué razón estaba secuestrada? Porque inclusive hoy la defensa hablaba de que a lo mejor son unas personas malas las que le tiende a Juliette, pero como él va a suponer o en qué se va a basar él para sostener de que hubo un secuestro si no hay pedido de rescate. O si él sabe algo que su cliente le haya mencionado de tener deuda con algún socio comercial, entonces él tenía que aportar esa información justamente por lo que mencionó de que a lo mejor puede estar con algunas personas malas, pero no te parece que es más riesgoso que la criatura esté con esas personas malas a callarse. Por qué la mamá y el padrastro hasta hoy 3 meses después no declararon aún, qué tienen que ocultar”, refirió.