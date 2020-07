El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

El periodista del ámbito económico, Samuel Acosta afirmó que se aguarda el veto o aprobación del Poder Ejecutivo de la Ley Fogapy de la versión aprobada en la Cámara de senadores. Agregó que el sector de las Mipymes probablemente plantearían un nuevo proyecto solicitando la aprobación de la utilización de los fondos.

Fogapy:

«El Fogapy lo que hace el Estado es salir de garante, la gente sabe que cuando pide un préstamo es que el banco a veces tiene dudas de si vas a poder pagar entonces sale alguien de garante. Significa que si vos no podes pagar por algún motivo es esa persona quien va a pagar tu cuota hasta que termine. En el caso de Fogapy, el Estado paraguayo es el garante», explicó.

Políticas monetarias:

«Una de las medidas que tenían que tomar era de bajar las tasas de referencias y que el costo debían de bajar a cero y se bajó porque ahora esta a 0,65. Las medidas que se pudieron tomar desde el Poder Ejecutivo se hicieron, esta medida de fortalecer al Fogapy era una medida adicional que hacia falta, pero lastimosamente por una cuestión política, porque no hay una respuesta muy técnica por parte de los legisladores, se rechazó. Muchos decían ‘nos estamos sobreendeudando, va a ser una comida de plata’, lo cual en este caso no se puede dar, porque la plata en sí no le das a un particular o a un Ministerio. Le das a una institución y se activa solo cuando el empresario que pidió el préstamo no puede pagar y ahí se le da al banco, tampoco se le da a la persona», señaló.

Versión Senado:

«Esto tiene un proceso parlamentario y llegaría el lunes al Ejecutivo, tiene que analizar vetar o aprobar. Yo creo que el Ejecutivo va a aprobar porque necesitan ellos aumentar las garantías. Se esta hablando de que se va a volver a presentar un nuevo proyecto para que se aprueben estos fondos, hay un fondo que en Paraguay tiene que ser aprobado son 260 millones del FMI que ya les digo que la linea esta ahí para usarla y necesitamos la autorización del Gobierno», manifestó.