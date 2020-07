Esta semana se llegó a la cifra de 10.000 compatriotas retornados desde el cierre de fronteras y la instalación de albergues de cuarentena obligatoria, y se espera que otros 1.000 lleguen esta semana por diversas vías.

El ministro representante del Centro de Coordinación Interinstitucional (CCI/Codena), Federico González, indicó que se tiene el programa el ingreso de 1*000 personas, mediante vuelos humanitarios, buses provenientes desde Argentina y personas que ingresen a pie por el Puente de la Amistad.

A inicios de este mes anunció que existen 8 vuelos humanitarios hasta la primera quincena de agosto, provenientes de Argentina, Miami y Madrid y traerán a unos 1.300 paraguayos de distintas partes del mundo.

El CCI/Codena, que administra los albergues de cuarentena, acordó con las agencias de viaje un protocolo para la realización de vuelos de repatriación, en donde una de las condiciones es que tengan las condiciones para poder ofrecer vuelos humanitarios a los connacionales en situación de vulnerabilidad.

Sobre las ofertas de agencias de viaje que incluyen el vuelo humanitario más la estadía en los hoteles salud, el ministro González señaló que estos no cumplen con el protocolo. En las embajadas y consulados de Paraguay en el mundo no se divulgan los nombres de los hoteles y posadas que se ofrecen como sitios de cuarentena, por lo que estas ofertas no son válidas, indicó este sábado.

En cuanto al presupuesto, reiteró que la administración de los albergues continúa siendo solventada con los presupuestos de las instituciones militares, policiales y las entidades del Estado que forman parte del CCI/Codena. Hace unos tres meses se iniciaron los trámites para la transferencia de parte de los fondos de la Ley de Emergencia a la Secretaría de Emergencia (SEN) para apoyar a los albergues, pero los trámites son burocráticos, refirió.

