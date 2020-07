Resumen 60 Todo el día

Todo el día Fidel Oviedo

Fidel Oviedo Facebook

Facebook Twitter

La Junta Municipal de Encarnación aprobó el pasado jueves la solicitud de intervención a la administración del intendente Luis Yd. Para la tarde de este domingo, el jefe comunal supuestamente convocó una movilización ciudadana contra la intervención, según el concejal Diego Aquino. Agregó que esto es signo de miedo y que no hay que confundir a la ciudadanía porque el pedido es legal, indicó.

El concejal de Encarnación, Diego Aquino manifestó que es símbolo de miedo convocar a la ciudadanía. Añadió que inclusive, según audios que escucharon, convocaron a pobladores de otro distrito ofreciendo 30 a 40 mil guaraníes de combustible.

“Es un signo de temor y más todavía se agrava por lo que me están contando a mí los funcionarios. Obviamente ellos tienen una familia que mantener y ante amenazas, inclusive posiblemente, según lo que me manifiestan, se va a estar llamando lista de acuerdo a la planilla del personal de cada Dependencia. Y yo les quiero dar tranquilidad los funcionarios porque nosotros no vamos a permitir que se utilice esa situación y que se le use a los compañeros de trabajo que no tiene nada que ver en esto para poder sumar fuerza que al final no tiene sentido. O sea, la Junta ya no va a cambiar su postura ni tampoco la Cámara de Diputados creo que se deje amedrentar por una caravana”, refirió.