En el 2004 fue aprobada la Ley “deforestación cero” con la que muchos productores en la Región Oriental quedaron con gran porcentaje de bosques sin poder explotarlos en el sentido productivo. Sin embargo, tienen que luchar contra los invasores, cultivos ilegales, narcotráficos y el EPP para poder mantener sus bosques, según comentó a la 1020 AM la ingeniera Delia Núñez Perito, vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal.

La vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal, Delia Núñez Perito manifestó que con la aprobación de la Ley “deforestación cero” en el 2004, muchos productores en la Región Oriental del país quedaron con gran porcentaje de bosques en sus tierras.

Sin embargo, dijo que es “un problema tener bosque en la Región Oriental”. “Aparte de que no existe realmente una protección real, los productores son los que a pulmón tienen que estar protegiendo. Pagan los impuestos sobre esos bosques que no son productivos, que no le dan ningún rédito económico. Después de eso vienen los problemas de invasiones, también tenemos los cultivos ilegales, el narcotráfico y en muchas de las zonas el EPP. Contra todo eso tiene que estar luchando el productor para poder mantener sus bosques”, mencionó.

Debido a esto, muchos productores se acercan a la Asociación Rural del Paraguay para presionar a los organismos para poder mantener los bosques, señaló.