El expresidente de Argentina Mauricio Macri llegará a Paraguay a las 08:30 horas, en un vuelo privado. Al respecto, la titular de Migraciones, María de los Ángeles Arriola afirmó que esta misma tarde retornará a su país el exmandatario. A la vez, refirió que el permiso para ingresar al territorio nacional lo otorgó CODENA. Agregó que Macri no deberá de guardar cuarentena ya que se realizará un protocolo sanitario de 24 horas, establecido para mandatarios, exmandatarios y médicos.

Motivo de la visita del exmandatario a Paraguay:

“El motivo no lo tengo yo, a mi me llega el plan de vuelo la autorización de Dinac y del Consejo de Defensa Nacional. Ahí no expresa el motivo de su visita, simplemente expresa la hora de ingreso y la hora que regresará a su país”, refirió.

Protocolo sanitario:

“El protocolo dice que tiene que ingresar con un test de COVID negativo, tiene que someterse a los protocolos de salud en el aeropuerto. Es acompañado por un personal sanitario durante su estadía y posteriormente ser escoltado hasta el lugar donde va a volver a salir”, explicó.

Según medios de comunicación de Argentina el exjefe de Estado argentino viene a Paraguay en carácter de presidente de la Fundación FIFA y que mantendrá una reunión con el expresidente del Paraguay, Horacio Cartes.