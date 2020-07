Zona Franca Todo el día

El senador Enrique Bacchetta confirmó que renunció por desacuerdos con la política emanada desde el Gobierno, como endeudar más al país y con la administración de algunos ministros. Agregó que el ministro Mazzoleni y Petta deben ser destituidos porque la gestión de ambos “deja mucho que desear”.

“Yo tomé la decisión de renunciar al liderazgo de bancada y eso es lo que le comunique al presidente del Congreso, también a mis compañeros de bancada y al presidente la República”, explicó por qué renunció al liderazgo de la bancada.

“Yo me bebo a mucha a la gente. La gente en este momento no está aceptando algunas cuestiones de la política emanada del Gobierno Nacional: específicamente con respecto al tema del endeudamiento, seguir pidiendo más dinero teniendo este grupo humano que está manejando, que está administrando, realmente hace que sea un poco dificultoso”, manifestó.

“Yo como líder de bancada tengo que defender posiciones y eso hace que yo hoy no pueda estar defendiendo lo que no creo que esté bien. Y para mí seguir endeudando al Paraguay y que siga administrando este grupo de gente… tiene que haber una reorganización y el presidente tiene que tomar medidas importantes en muchas instituciones”, dijo el legislador.

“Petta no tiene clara la película de una película educativa (…) Lo de julio Mazzoleni es lamentable”

Al ser consultado si el presidente tiene que tiene que sacarlo del cargo al ministro de Salud, Julio Mazzoleni y el ministro de Educación, Eduardo Petta, manifestó que “tiene que quitarles porque realmente la gestión de ambos deja mucho que desear. Primero Petta no tiene clara la película de una película educativa, es lo que siempre vengo manifestando (…) Lastimosamente no tiene una experiencia basta en el campo en el que se asignó y eso hace de que no tengamos una política educativa acorde a lo que merece el Paraguay”.

“Lo de julio Mazzoleni es lamentable. Le hemos dado al presidente de la República USD 1.600 millones de los cuales USD 500 millones estaban designados para que se utilice en el Ministerio de Salud y solamente ha utilizado USD 4 millones. Hoy estamos en una pandemia, ha elegido mal su gente que le rodea, él es el administrador, bajo su mando y bajo su administración hubo hechos de lesión de confianza, para mí hubo y claro que hubo lesión grave y daño patrimonial a la República del Paraguay, es un ministro que tiene que ser destituido. Es una gran persona, muy buena gente, pero muy mal administrador”, refirió.