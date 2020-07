Zona Franca Todo el día

El senador Enrique Bacchetta se refirió a las afirmaciones del presidente en la que confirmó que no removerá del cargo a los ministros Mazzoleni y Petta y refirió que el que saldrá perdiendo es el Paraguay. Dijo que nadie le quiere perjudicar al presidente, sin embargo “la gente está podrida”.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez confirmó este miércoles que el ministro de Salud, Julio Mazzoleni y de Educación, Eduardo Petta gozan de su confianza y que continuarán en el cargo.

El senador Enrique Bacchetta al respecto dijo que “lastimosamente pierde el Paraguay”.

“Si nosotros seguimos teniéndole a este ministro de Salud, con todas las deficiencias administrativas, que no puede hacer una compra como corresponde; si nosotros le seguimos teniendo a Eduardo Petta, el Paraguay no más va a perder, no es que Enrrique Bacchetta va a perder ni nada por el estilo”, dijo el senador.

“Yo creo que no hay de tire y afloje, acá 8una cuestión de señales. Acá nadie no quiere perjudicarle al presidente Mario Abdo Benítez, ni uno. Yo no veo que ninguna bancada… Lo único que queremos es ayudarle a él. La gente está podrida. Mucha gente se calla por la situación que estamos viviendo: gente vulnerable en las calles, gente que necesita medicamentos, gente tiene problema en la educación de sus chicos. Hay un mar de problemas, hay mar de necesidades en el Paraguay y el presidente es el responsable número uno en el sentido de que él tiene que tomar las decisiones. Cuando el equipo no funciona, él no tiene por qué estar poniendo el pecho por estas dos personas, ni por las otras”, refirió Bacchetta.