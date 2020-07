Hora Pico Todo el día

Todo el día Pelusa Rubin, Willian Domínguez, y Camilo Soares

Pelusa Rubin, Willian Domínguez, y Camilo Soares Facebook

Facebook Twitter

El exministro de Hacienda y economista, Santiago Peña sostuvo que de los miembros del Gabinete Social de la Presidencia de la República, cambiaría: a la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, al ministro de Educación, Eduardo Petta y al presidente de la ANDE, Luis Villordo.

Sobre Villordo:

«Tomó pésimas decisiones y un pésimo comunicador, es una combinación de ambas: comunicar muy mal y una gestión que no esta a la altura de la empresa pública más importante del Paraguay».

Alusión a Petta:

«Hay mucha gente de la sociedad civil que trabaja en el ámbito de la Educación, realmente estamos espantados por la incapacidad de él de sentarse a debatir y escuchar lo que sabe la gente mucho más que él en términos de educación. Pero él tiene una arrogancia que es perjudicial, no para él, sino para el país. Se esta viendo una renuncia en masa de la sociedad civil y es principalmente por la actitud y por la poca inteligencia emocional que tiene este ministro de Educación que quiere transformar la educación pero no quiere escucharle a nadie».

Refiriéndose sobre Bacigalupo:

«No es nada personal, pero creo que no es capaz de enviar la señal apropiada, muchos mensajes contradictorios en los momentos más difíciles, celebrando que se estaban dando ceses temporales cuando no debería de ser eso un motivo de celebración. Entre el SNPP Y EL Ministerio de Trabajo no se entienden, es más problemas hasta diría judiciales, el director de Empleo Enrique López que venía haciendo un trabajo fenomenal por una cuestión de celos profesionales finalmente no tuvo otra que renunciar. Hay muchos malos manejos».

Mencionó que se debe de entender que hoy la ciudadanía esta pasando mal y que esta angustiada porque observan que se aprobó más de USD 2 mil millones y lo que ven son «procesos que no culminaron y procesos licitatorios donde se intentó estafarle al Gobierno. Es una toma dura de pelo».