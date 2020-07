Hora Pico Todo el día

El exministro de Hacienda y economista, Santiago Peña manifestó que el ministro de Salud, Julio Mazzoleni es un excelente profesional en el ámbito médico, sin embargo alegó que el mismo no tuvo probablemente la ‘agudeza’ para anticipar un problema, el cual aseguró que durante una entrevista en su programa lo anticipó.

El excandidato a la Presidencia de la República, refirió que durante su programa en abril le consultó al jefe de la cartera sanitaria si no consideraba delegar el proceso administrativo de compra de medicamentos al Ministerio de Hacienda o a Contrataciones Públicas a lo cual el ministro de Salud habría contestado “sí, la verdad que sería espectacular”, sin embargo Peña aseguró que no lo hizo y que «lastimosamente hoy esta pagando las consecuencias porque nadie se va a acordar del Mazzoleni que tomó las medidas sanitarias apropiadas, todos nos vamos a acordar del Mazzoleni que no pudo controlar las compras públicas».