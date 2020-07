El infectólogo, Tomas Mateo Balmelli dijo que no es momento de relajarse con las medidas sanitarias porque la capacidad del sistema sanitario puede verse sobrepasada y que en ese caso habría “muchas víctimas que lamentar”. Ratificó que el virus existe y que no distingue características humanas. Indicó que es el momento de ver al COVID como único enemigo y evitar otras cuestiones que distraigan.

Se refirió a las personas que no creen en el coronavirus y dijo que es cuestión de mirar las cifras mundiales. “No existe una crisis sanitaria en la historia del universo que en seis meses haya apagado más de 500 mil vidas, no existe una crisis sanitarias que en menos de 6 meses haya afectado a más de 3 mil de personas, no existe una crisis sanitaria que haya hecho colapsar el sistema económico mundial”, enfatizó.

“Sí, es cierto, hoy estamos en un estado de alerta naranjada, todavía no estamos en un estado de alarma, esto es una foto retrasada de lo que ocurrió 8 días atrás. Eso hace suponer que probablemente haya mucho más número de infectados y que nosotros vamos a seguir subiendo la cuenta”, manifestó.

El doctor dijo que no es el momento bajar la guardia y que es el momento de aplicar todo lo que se ha aprendido durante la cuarentena sanitaria, porque en caso contrario el sistema sanitario podría verse sobre pasado en su capacidad “y ahí si nosotros vamos a tener muchas víctimas que lamentar”.

“Hoy es el momento donde el paraguayo tiene que sacar esa garra guaraní, esas ganas, esa solidaridad, ese esfuerzo mancomunado y ver que solamente existe un enemigo: el enemigo es el coronavirus; olvidarnos ahora de otras cosas que a lo mejor nos distraen, que pueden estar bien, que pueden estar mal, pero hoy tenemos que hacer un esfuerzo mancomunado todos juntos para evitar que el coronavirus tenga el impacto que tuvo en países tan vecinos”, refirió.