El abogado Max Narváez, representante legal de la madre y el padrastro de Juliette sostuvo que las personas que se manifiestan exigiendo cambios en la caratula de la investigación no le inspira confianza ya que aseguró que los mismos están detrás de un proyecto político para las próximas elecciones. “Entonces cuando hay una cosa así ya la sinceridad de las expresiones y del movimiento no es que me inspire mucha confianza”.