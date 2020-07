Zona Franca Todo el día

El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz manifestó que de acuerdo al sistema del Ministerio de Salud, aún no se pagó por el cambio del mouse y el teclado del tomógrafo. Mencionó que solicitaron a Salud un informe donde tiene que especificar las características técnicas porque no solo se analiza el precio de oferta de la empresa sino también el precio de referencia.

El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz refirió a la licitación y explicó que esto es para la contratación del servicio de mantenimiento ya sea preventivo o el correctivo. El preventivo es el que se realiza por cada hora de uso y el correctivo cando se descompone un componente del tomógrafo.

“Esta licitación no origina inmediatamente la obligación de pagar por parte del Ministerio. Hasta donde el sistema reporta no se pagó todavía nada de parte del Ministerio en general ni en particular los dos ítems de mouse ni de teclado”, explicó.

“Las cuestiones de características técnicas del producto específico -del mouse y del teclado- porque de lo que se puede inferir de los documentos de pliego de bases y condiciones no hay mayor diferenciaciones notorias y evidentes con un mouse y un teclado normal. Entonces uno de los puntos que necesitamos que nos aclare el Misterio es en las características puntuales del producto que están ellos requiriendo”, manifestó.

“Es muy importante que el Ministerio presente las informaciones técnicas adecuadas porque no solamente sea analiza el precio de la oferta, que presentó la empresa, sino también se analiza el precio de referencia que utilizó el Ministerio de Salud, que es básicamente el mismo precio ofertado por parte de la empresa. Entonces ambas partes, tanto la empresa como el Ministerio, debe justificar todo lo atinente a estos dos puntos inicialmente”, refirió.