Zona Franca

Palo Rubín, Diego Martínez, Marcelo Martín Orué

Palo Rubín, Diego Martínez, Marcelo Martín Orué

El viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, Julio Rolón justificó el costo de los equipos para tomógrafos. Sostuvo que son equipos de alta tecnología que no se puede comprar del “shopping” porque podría ser “catastrófico” para el equipo. Además, el precio que se publicó es el total que incluye el presupuesto del biomédico que va a intervenir.

Mencionó que hay un llamado para mantenimiento preventivo y correctivo y ente caso están al 70% de la ejecución del contrato. Agregó que hasta ahora todo ha sido preventivo y no se ha usado ningún mouse ni teclado.

“Dentro de la estructura de costo del teclado, el costo del teclado en sí es de USD 477 y del mouse es de USD 198. El total que sale en el diario, en la tapa, es el total que incluye al ingeniero biomédico que va a intervenir que puede poner el arancel que quiera porque estos costos te dan la empresa, incluye el transporte que ellos tiene que usar, el combustible que gastan para irse a Encarnación, Pedro Juan, recorrer para ir arreglando todos equipos que requieran”, explicó.

“Lo que no se tiene que instalar es que el costo total del teclado y del mouse. Y hay un detalle importante, uno no puede ir a comprar ese mouse que está en el shopping o el teclado del shopping e ir a poner eso en un tomógrafo, sabiendo de la forma en que vos maneje va a depender la imagen va a depender la imagen que vos estás viendo, la forma de buscar los detalles en el paciente. O sea no es comparable. Y lastimosamente la publicación original fue tendenciosa”, refirió.

“Hay un informe de expertos, que son los ingenieros biomédicos, mal pagados entre paréntesis en Paraguay con un altísimo formación, en donde claramente dicen que un botón por más de que vos tengas la misma A en un teclado común y silvestre los efectos que se pueden provocar negativo si vos pones un teclado simple a la maquina altamente tecnológico pueden ser catastróficos en términos, no solamente en resultados del estudio, sino en todo lo que tengan que ver con el circuito interno del aparato”, dijo.