El doctor Horacio Galeano Perrone sostuvo que a su criterio el capitán de Navío Walter Díaz, encargado del operativo en Ciudad del Este, sería relevado de su cargo entre este viernes o el lunes. Agregó que lo acontecido es una situación poco feliz y que el presidente de la República deberá de tomar “medidas muy drásticas para dejar de ser titular en los periódicos donde todos los días explota una bomba si no es lo económico, es lo político y si no es lo político, es lo social”.

Cabe resaltar, que el comandante de la Armada, almirante Carlos Velázquez mencionó que el capitán de navío permanecerá hasta que se concluya el sumario y se determine quiénes son los responsables de lo ocurrido:

«Conociendo hace 50 años las Fuerzas Armadas no va a ocurrir eso, es un excelente oficial Walter Díaz, pero no va a resistir, va a tener que ser relevado hoy o el lunes a más tardar, no va a ser una decisión del comandante de la Armada, es una decisión de carácter totalmente político, el comandante de la fuerza militar va a recibir la instrucción del presidente de la República el relevo inmediato del capitán», vaticinó.

Galeano Perrone sobre el operativo ocurrido en CDE:

«La misión que se le da es muy delicada, los 50 marinos van a ser sumariados y no van a poder ejercer su función. Es una situación bastante crítica, bastante desagradable para el jefe de la base naval o el prefecto, es una situación delicada y hasta desgraciada tener esa misión. Lógicamente recibieron una respuesta de fuego por parte de los contrabandistas y no hubo control lamentablemente, se excedieron, cuestión reconocida por el comandante de la armada, porque ese personal no esta preparado para eso«.

«Cuando vos recibís una carga de fuego disparas y respondes, cuando pasan al territorio y empiezan a hacer allanamientos sin órdenes, es una dificultad y le ponen al comandante de la Armada o al jefe de la Base Naval o al prefecto le ponen en una situación bastante delicada. Le ponen al Gobierno en una situación delicada«.

«Concluimos que sí hubo mal comportamiento, pero no son unidades entrenadas para ese tipo donde se tiene que medir la respuesta y en la respuesta se debe de adecuarse y ordenarse a las constituciones y a las leyes de la República».

Sobre el militar herido durante el tiroteo:

La Armada Paraguaya confirmó el fallecimiento del suboficial de la marina Marcos Gabriel Agüero González, quien fue gravemente herido en la noche del miércoles tras el tiroteo que se produjo entre los marinos y supuestos contrabandistas en el barrio San Miguel de Ciudad del Este.