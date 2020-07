El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

El especialista en empleo, Enrique López Arce refirió que presentaron un proyecto de Ley que contempla emitir una cobertura económica del 50% para aquel empresario que se anime a invertir en una sucursal o en un nuevo local luego de la pandemia. Agregó que esta iniciativa tiene como objetivo emplear a dos sectores fundamentales: jóvenes y adultos.

Explicó que dicho proyecto no modifica el código laboral y que cada empleador debe de proporcionar al trabajador el salario mínimo, seguro IPS, vacaciones y cada punto que específica la Ley. “Este proyecto de ley se activa cuando un empresario dice ‘me arriesgo’, este es el momento en el cual nadie se quiere arriesgar pero en algún momento dentro de unos meses va a terminar la pandemia y la gente va a decir ¿me arriesgo o no?. Ahí es donde puede servir este empujón donde se les dice ‘arriésgate, pero queremos que le elijas a los dos sectores que hoy no están luego teniendo oportunidad de empleo”.

“Antes de la cuarentena ya costaba conseguir empleo para el joven y para el señor que tiene más de 45 años para arriba. Hoy no se están creando nuevas empresas ni sucursales, entonces antes de la cuarentena nunca pensamos en un Pytyvõ . Los nuevos locales que generan empleo temporales, son importantes porque durante meses los paraguayos tienen empleo”, señaló.