La ministra de Justicia, Cecilia Pérez manifestó aguarda el informe del director de salud penitenciario acerca de la situación de la prisión para empezar a planificar una vida “normal”. Esto incluye la pre-pandemia que a su vez permitirá visitas íntimas y sociales porque los internos ya tienen una una suerte de inmunidad por lo que no se contagiarán ni contagiarán a los visitantes.

La ministra de Justicia, Cecilia Pérez manifestó que la situación en el Penal de Ciudad del Este es positivo porque se está llegando a una etapa final del brote. Agregó que Salud les habilitó un nuevo protocolo.

“Yo estoy esperando el reporte del director de salud penitenciario que estuvo por allá, que ya me hizo un informe verbal y que me va a traer las especificaciones para empezar a trabajar en la vuelta de una vida normal para el Penal. Inclusive cuando hablo de normal hablo de pre-pandemia. El Penal de Ciudad del Este va a ser el único penal que va a poder tener en breve visitas íntimas y visita sociales. O sea, nos vamos a tener restricciones porque ellos ya están en un proceso post-contagio, ya tienen una suerte de inmunidad. No van a poder contagiar ni ser contagiados”, refirió la ministra.