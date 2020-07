Las Primeras noticias Todo el día

Alberto Núñez, periodista de Capiibary sostuvo que una fiscala de la zona los denunció por censura, luego de que ellos reclamaran en su portal digital el proceso judicial del por qué se les liberó prontamente a dos supuestos delincuentes, sin embargo, la fiscala presuntamente se sintió agraviada y procedió a realizar la denuncia. Además, aseguró que una jueza le habría remitido el expediente de la causa a la fiscala denunciante.

«Nosotros no hemos entrado en una cuestión personal, nosotros no hemos denigrado a la señora., no hemos faltado al respeto absolutamente. Vi en la denuncia que supuestamente ella en algún momento fue agraviada porque fue perseguida. Solicitamos ayer la copia integra del expediente judicial y ella cuestionaba de que se haya utilizado su fotografía sin autorización», señaló.

Relato:

«La situación bastante llamativa, arbitraria y dictatorial porque para nuestro parecer no ameritaba para una censura, la actuación de la jueza, Mirta López Molas. Nosotros vinimos cuestionando la actuación de la Fiscalía de Capiibary, por un lado tendrá sus argumentos la Fiscalía para liberar a estos dos presuntos ladrones que fueron detenidos por la Policía Nacional con las manos en la masa. Se recuperó una motocicleta robada y se los detuvo a los dos presuntos responsables, un hecho aclarado, entonces la fiscala de Capiibary los liberó rápidamente, a lo mejor tenía su argumento. Pero nosotros cuestionamos porque nos sentimos perseguidos como capiibaryense por los ladrones últimamente. Cuestionamos el por qué del Ministerio Público actuó tan rápidamente por el lado de los delincuentes y no por la ciudadanía. La fiscal es Irma Barreto», manifestó.