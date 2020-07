View this post on Instagram

Los que sientan conmigo mi lucha, los que estén pasando por lo mismo o algo similar donde la JUSTICIA no hace su trabajo o es demás burocrática y lenta, los que no pueden ver a sus hijos por A o B motivo, los que esten CANSADOS de que unos cuantos nos manejen y hagan a su antojo lo que quieran, a TODOS invito a sumarse mañana 17.00hs a la CARAVANA PACÍFICA POR LA JUSTICIA, saldremos de la costanera de Asunción, en la Rotonda (Avda José Asuncion Flores, continuación de Gral Santos) iremos hasta el Palacio de Justicia, ya contamos con los permisos correspondientes, y mantendremos las normas sanitarias, PORFAVOR LLEVAR TAPA BOCAS Y hasta un máximo de CUATRO PERDONAS por vehículo 🙏🙏🙏 los esperamos mañana ♥️♥️🙌🙌🙌 BASTA DE CORRUPCIÓN, BASTA DE INFLUENCIAS, BASTA DE DESIGUALDAD EN LA JUSTICIA PARAGUAYA!!! #AdnYa #EllaLoVale ❤️