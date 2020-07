Franja Roja Todo el día

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez dio su respaldo al ministro de Salud, Julio Mazzoleni durante su jornada de trabajo en San Pedro. Habló sobre las críticas que recibe "El Capitán Mazzoleni" por su gestión ante la pandemia del coronavirus.

«Acá nuestro querido amigo, mucho se le está criticando, él no viene de la política, a él le ha de estar afectando el doble y a su familia, acá al capitán Mazzoleni, porque yo le saqué del sector privado al pobre para venir a ayudarme y bueno, te encontraste con la pesadilla del servicio público, pero también lo gratificante que es no te vayas a preocupar por las críticas, la mayoría de los que critican nunca han hecho nada, ni una olla popular no contribuyeron para hacer y vos haz salvado muchas vidas en el Paraguay y nadie va a borrar eso de la historia de nuestro pueblo mi querido ministro», dijo.