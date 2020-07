Hora Pico Todo el día

José González Macchi, representante legal del expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Juan Ángel Napout, comentó que supuestamente el exmandatario del fútbol no recibe asistencia médica en el penal de Miami donde se encuentra recluido. Cabe recordar que Napout dio positivo al test de coronavirus este domingo.

«Sinceramente es una trompada lo que le esta pasando hasta hoy, no lo digo yo, me lo dice la esposa de Juan Ángel que se comunicó con ella que tenía COVID y que en el horario del permiso de llamada se volvió a comunicar a pesar de ello no recibió asistencia médica, no fue atendido por un médico, por decirte, ni le tomaron la temperatura y tampoco le prescribieron tratamientos, por ejemplo de que tiene que tomar tal medicamento o hacerte tal análisis», señaló.

Por su parte, el abogado recordó que su cliente sufre un cuadro de hipertensión y de prediabetes. «Son todos situaciones agravantes en el caso del COVID».

El profesional del derecho sobre el proceso judicial:

«La posición de la familia es no discutir la justicia americana, es decir la condena impuesta, pero sí exponer la situación critica en la que se encuentra Juan Angel y procurar la promoción de dos instituciones jurídicas que se le puede ser aplicada: la figura inmediata que se le puede ser aplicada es justamente la prisión domiciliaria, es decir que se le permita compurgar la pena privativa de libertad en la ejecución de la condena en un régimen de prisión domiciliaria durante la pandemia».

«Lo que se pide es que él durante la pandemia pueda estar en prisión domiciliaria y al mismo tiempo, ser contenido privadamente por sus familiares y por médicos privados, que se le dé un tratamiento médico de acuerdo a su sintomatología, eso puede ser resuelto el 29 de julio o antes».

Antecedentes:

Cabe recordar que el extitular del fútbol sudamericano, de 62 años había intentado la semana pasada que la Corte de Brooklyn le concediera la libertad compasiva ante el aumento de casos de coronavirus en el penal de Miami, pero su petición fue rechazada. Al respecto, el profesional del derecho manifestó que “siempre existen” las posibilidades de realizar planteamientos para una prisión domiciliaria.

Napout dio positivo a una prueba de coronavirus en la prisión de Miami (Estados Unidos) en la que se encuentra preso por corrupción en el caso de ‘FIFAGate’. El mismo, había sido condenado en 2018 a 9 años de prisión en Estados Unidos.