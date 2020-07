El senador Martín Arévalo manifestó que el actual intendente de Asunción, Oscar “Nenecho” Rodríguez, se luce porque el anterior, Mario Ferreiro, su gestión fue un “rotundo fracaso”. Por otra parte, recordó que Rodríguez le juró por su hijo a Daniel Centurión que iba a apoyar que sea el intendente, pero al final incumplió su promesa.

El senador Martín Arévalo dijo que fue un “rotundo fracaso” fracaso la gestión del exintendente de Asunción, Mario Ferreiro.

Además, refirió que el Oscar Rodríguez juró a Daniel Centurión el apoyo para que él sea intendente, sin embargo no cumplió su promesa. “Una persona que jura por su hijo y no cumple no es seria, no es confiable”, indicó.

Opinó sobre el actual jefe comunal e indicó que “tan malo fue Mario Ferreiro que este se luce”. Añadió que la “la gente no va hacer una comparación de gestión de parte de Nenecho. Lo que hace es un paralelismo Mario Ferreiro Nenecho, en ese contexto por supuesto cualquiera le hace 6 a 0 a Mario Ferreiro”, refirió.

Al ser consultado si pugnará por la intendencia una vez finalizada la pandemia, señaló que algunos “muñecos” poderosos están planteando que la intendencia se prolongue hasta el 2023. Sostuvo que es una idea es totalmente “descabellada”. Dijo que los EEUU a pesar de ser el país con mayor infectado realizarán las elecciones. “No podemos tener autoridades municipales deslegitimados”, expresó.