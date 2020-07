La comunidad indígena de Jasy Poty cierra en estos momentos la Ruta Internacional PY 10 "Las Residentas" a la altura del Distrito Jasy Cañy, Departamento de Canindeyú. El líder de la comunidad, Héctor Vera refirió que llegaron a esta medida debido a que las autoridades no contestan a sus reclamos. "Esta es la última alternativa que tenemos, no tenemos resultados. Presentamos el pedido para que en el 2020 se construya el camino, ya se hizo el diagnóstico pero no tenemos resultados positivos", dijo.