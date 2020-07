Ruleta Rusa Todo el día

Todo el día Hugo Rubin y Maricel Thomen

Hugo Rubin y Maricel Thomen Facebook

Facebook Twitter

Una mujer denunció que dio positivo al test del coronavirus el 14 de julio y que supuestamente hasta el momento no dispone de los documentos pertinentes que le permitan poder gestionar su reposo médico. La misma, aseguró que fue notificada de manera telefónica. Agregó que se realizó la muestra en el Hospital de Calle’i de San Lorenzo.

«El patrón de mi pareja dio positivo al COVID y el martes 14 de julio recibí una llamada de que habíamos dado positivo. Pero hasta el día de hoy en la pagina web proveída por el Ministerio no aparece mi resultado y el problema es que no puedo gestionar mi reposo, en cualquier momento me llamarán mis acreedores. Ahí donde tiene que salir mi resultado continúa diciendo que está pendiente. Supuestamente en una semana debía de estar», mencionó.