Funcionarios de blanco se manifestaron este martes para exigir el pago de gratificaciones en el marco de la lucha contra el COVID-19. La licenciada Ana Bogado, enfermera Hospital de Ñemby, manifestó que durante la pandemia el personal de salud ya ha gastado mucho en comprando insumos. Dijo que el siguiente paso es una movilización frente al Ministerio de Hacienda porque supuestamente el ministro Benigno López pretende desviar el dinero de gratificaciones al FOGAPY.

Este martes, profesionales de Salud de diversos hospitales se manifestaron frente a la Cartera Sanitaria para exigir el pago de la gratificación.

Manifestó que el siguiente paso es una nueva movilización el próximo martes frente al Ministerio de Hacienda para exigir el pago de la gratificación a todos los personales del país. Dijo que la nómina de los funcionarios ya fue remitido

Nuestro segundo paso es frente a Hacienda porque Benigno López quiere desviar ese dinero de gratificación del personal de blanco, de todos los hospitales a FOGAPY”, refirió.

Personal de blanco no quizo conversar con el viceministro Portillo: “Conocemos como es ‘po pinda’ en el Ministerio”



La licenciada Ana Bogado, enfermera Hospital de Ñemby dijo que los manifestantes fueron recibidos por la jefa de Recursos Humanos del Ministerio. Además, dijo que no quisieron conversar con el viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo, porque consideran que no tiene la condición para recibirlos. “Le conocemos. Conocemos como es ‘po pinda’ (Ladronzuelo) en el Ministerio. Pero como tiene gente de arriba que lo mantiene ahí en el poder, nosotros estamos abajo y no podemos hacer nada, pero no queremos hablar con él”, manifestó.

Bogado mencionó que enviaron tres notas para ser recibidos por el titular de la cartera de Salud, Julio Mazzoleni, sin embargo el mismo viajó con el presidente a San Pedro. “Nos dejó ahí en la calle”, señaló.

“Todo su entorno (es ‘po pinda’). Por qué no existe en plena pandemia… Por qué se gastó el dinero que se tiene que gastar”, refirió.