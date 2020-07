El doctor Gerardo Brunstein, jefe Médico de la Asociación Paraguaya Fútbol, explicó que se debe dar un brote importante en el plantel de Olimpia como para suspender el partido previsto para mañana y que por uno o dos casos no se considerará la suspensión del encuentro. "El partido no debería sufrir ninguna modificación si no hubiera un brote grande", dijo.