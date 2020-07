Desde el viernes pasado que iniciaron los desembolsos del tercer pago de subsidios a los trabajadores cesados del Instituto de Previsión Social (IPS), la institución ya alcanzó a pagar a 20.000 personas y los desembolsos faltantes se irán pagando entre hoy y el transcurso de la semana.

El gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Pedro Halley, detalló que las personas que percibían sus salarios en efectivo mediante ventanillas del Banco Nacional de Fomento (BNF), que son cerca de 20.000, ya cobraron sus subsidios. «Nosotros ahora le estamos causando un problema al BNF por la aglomeración de personas, por lo que decidí enviar al BNF un cupo de 5.000 personas».

Refirió que para hoy la operadora de tarjetas Bancard devolverá la nómina de trabajadores que cobraban sus salarios mediante tarjetas de débito para que así el subsidio económico sea depositado directamente en sus cuentas bancarias y puedan cobrar en los cajeros automáticos habilitados a nivel país.

Halley dijo que en total se desembolsarán 220.000 pagos de 1.096.420 guaraníes a un total de 120.000 personas. «La diferencia se da porque hay personas que cobran dos o tres veces, entonces hay más pagos que personas», explicó.

Dijo que el IPS cuenta con herramientas para lograr desembolsar la totalidad de los 100 millones de dólares otorgados a al Previsional mediante la Ley de Emergencia Sanitaria, la compensación económica, el subsidio de reposo por covid positivo y se aguarda el decreto para poder subsidiar reposos también a casos negativos por covid.

Sobre este último punto detalló que la institución aguarda que salga el decreto por parte del Poder Ejecutivo del proyecto que ya fue remitido desde IPS y el Ministerio de Trabajo, en el que se habilita el subsidio por reposo por covid también a los no positivos.

«Este proyecto contempla que los trabajadores no portadores de la enfermedad, pero que ingresan en aislamiento preventivo puedan también ser beneficiarios del subsidio por reposo», manifestó el gerente en entrevista con la 730 AM.

Halley explicó que para acceder a este beneficio se requiere de dos condiciones, uno ser asegurado del IPS y que el trabajador no tenga que realizar teletrabajo o alguna actividad remunerada. «Si es que trabaja desde su casa, entonces hay salario y no corresponde el subsidio, el mismo es sustitutivo del salario no es complementario», aseguró.

Para finalizar dijo que lo desembolsado a la fecha por la previsional asciende a 38 millones de dólares y aún quedan pendientes por desembolsar 62 millones de dólares que debe inyectarse a la economía paraguaya. IP