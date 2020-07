La agente fiscal Silvia Cabrera quien lleva adelante la investigación en el marco de la causa abierta por la ayuda social del Gobierno denominada Pytyvo informó que, se otorgaron 5 suspensiones condicionales de procedimientos, a los 5 primeros imputados de la causa. Entre las reglas de conducta impuestas está la devolución del monto de la subvención.

Se pudo corroborar que entre las 5 personas con suspensión condicional del procedimiento existen personas del sector público como privado. Por otra parte, las otras 30 personas imputadas están siendo convocadas por el Juzgado, desde el 17 hasta el 31 de julio. Son investigadas además otras 275 personas tanto del sector privado como público.

Según los antecedentes, en el marco de la causa abierta en torno al caso Pytyvõ, la fiscal Silvia Cabrera presentó imputación en contra de 5 personas más que presuntamente habían cobrado el subsidio, sin reunir los requisitos exigidos por la Ley. Según las informaciones obtenidas, estos imputados trabajan en el sector privado y cuentan con el seguro de IPS, por lo que hasta el momento 35 personas están siendo procesadas en relación a este ilícito.

En total, de las 310 denuncias recepcionadas, 35 ya están imputadas y 275 en investigación por parte del Ministerio Público, a raíz de los supuestos actos delictivos cometidos en vinculación al Programa Pytyvõ, el cual fue dispuesto como ayuda económica temporal para compensar el paro de ingreso a las personas afectadas por la cuarentena sanitaria a causa del COVID-19.

La Fiscalía en base a las denuncias que se presentan, enmarca la tarea de colectar elementos e indicios sobre la supuesta comisión de los hechos punibles de Adquisición Fraudulenta de Subvenciones, Declaración Falsa y Estafa, tipificados en los artículos 262, 243 y 187 del Código Penal en concordancia con el artículo 29 inc. 1° del mismo cuerpo legal.

Los requisitos para acceder al beneficio económico son los siguientes: Tener dieciocho (18) años de edad cumplidos a la vigencia de la Ley o más, de nacionalidad paraguaya natural o naturalizada, fijar domicilio en el territorio paraguayo, haber completado el formulario establecido para la postulación, el cual tendrá carácter de Declaración Jurada, no cotizar, ni ser jubilado o pensionado de ninguna entidad pública o privada de Jubilaciones y Pensiones, no ser contribuyente del Impuesto a la Renta Personal (IRP), no percibir ingresos provenientes del Sector Público, tales como sueldos, jubilaciones, pensiones, transferencias de algún Programa de Asistencia Social del Estado, conforme al alcance de este Decreto y las reglamentaciones correspondientes, con relación a los miembros del hogar, y Aceptar las obligaciones establecidas en la Ley N°. 6524/2020 y la reglamentación para el otorgamiento del subsidio.

Fuente: Ministerio Público