El gobernador del departamento de Presidente Hayes, Rubén Roussillón afirmó que durante la reunión entre los líderes de ambos movimientos del Partido Colorado analizaron y concordaron de que en ocasiones “el Partido es el poder y también es la oposición a la vez, eso desgasta de sobre manera y por sobretodo perjudica la gestión del presidente de la República”.

Sostuvo que lo importante es que ambos movimientos del Partido Colorado se puedan unir en pos de un objetivo común y de que el Partido esté cada vez más consolidado y fuerte. «Nuestro objetivo es eso, que el presidente tenga nuestro respaldo para poder trabajar tranquilo».

Mencionó que fue un encuentro muy importante para los miembros ya que se realizó a los efectos de buscar la unidad para fortalecer el Partido Colorado. Agregó que uno de los puntos que se abordó ayer fue el fortalecimiento institucional del Partido para brindarle estabilidad al Gobierno.

Por otro lado, refirió que también hablaron de las futuras elecciones municipales donde la idea es tratar de sentar las bases «para acuerdos y no imposiciones y a través de esos acuerdos lograr éxitos electorales importantes en cabeceras departamentales, fueron los dos puntos que abordamos contundentemente».

Continuó diciendo que creen que «el Partido Colorado debe de estar unido para que de esta forma el Gobierno se sienta respaldado y eso nos permita tener estabilidad generar también oportunidades y tener una imagen para la gente que esta mirando desde afuera».

A la vez, indicó que durante la reunión no se trató la posibilidad de que el expresidente de la República, Horacio Cartes jure como senador y aseguró que «eso se deberá de hablar en su momento si corresponde, pero al menos ayer no se tocó». Acotó que durante la junta no se abordaron «temas del 2023».

Antecedentes:

Cabe recordar que este martes por la noche se llevó a cabo la reunión entre el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, Mario Abdo Benítez, presidente de la República y los gobernadores de la ANR.