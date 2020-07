El extitular paraguayo de Itaipu y articulador de la unión de los dos grandes movimientos de la ANR, José Alberto Alderete manifestó que la “Concordia Colorada” busca la unión del Partido Colorado ante de las elecciones. De esta manera pretende evitar las confrontaciones internas y repetir la historia como perder la presidencia en el 2008. Agregó que el exceso del enfrentamiento ha generado varios problemas al país.

“Por primera vez el Partido Colorado está gestionando la unidad antes de una internas partidarias. Generalmente se trata de construir la unidad después de una internas partidarias muy fuerte hasta sangrienta te diría y ya no nos da el tiempo de enfrente a las elecciones generales, ya sea municipales o presidenciales y llegamos no divididos sino desquebrajas”, refirió.

Además, se dijo que por culpa de la división el Partido Colorado ha perdido espacios de poder político y administrativo importante, señaló.

No estamos en condiciones de repetir la historia y ya no queremos que el Partido sea gobierno y oposición a la vez, como en estos 30 años. El Partido en muchos momentos ha sido gobierno y oposición a la vez. En este tiempo ya no del partido para repetir esa historia”, dijo Alderete.

“Esto no es solamente por el partido solamente, es por el país porque el colorados, por nuestras luchas y nuestras confrontaciones internas, que son legítimas las confrontaciones, pero llevado al exceso, a los extremos, hemos creado varios problemas al país y en este momento no es no estamos en condiciones para repetir esa historia. Y eso lo entiende muy bien estos dos líderes”, señaló.