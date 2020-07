El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

Héctor Luís Rubín,Ricardo Giménez, José Antonio Morales y Sofía Alonzo

Samuel Acosta, periodista del ámbito económico, explicó las causas de la devaluación del guaraní ante el dólar. Dijo que son varias las cuestiones que influyen como: la menor exportación, la maquila que está 35 a 40% menos. Además, mencionó que a pesar tener un buen comercio exterior, el precio que se paga es menor en relación a tiempos anteriores y por último la incertidumbre que provoca que la gente traslade el guaraní al dólar. Todo esto hace que haya menor cantidad de dólar en el mercado y el guaraní se desvalorice.

El comunicador explicó que varios aspectos están influyendo para que el precio del dólar aumente en relación al guaraní.

Desde el inicio de la pandemia muchos sectores se han visto afectados. A esto se suma que las fronteras se han cerrado.

Mencionó que la exportación ha caído en gran medida. Además, dijo que uno de los puntales de crecimiento era el negocio de la maquila, sin embargo está 35 a 40% menos porque la demanda es menor.

Señaló que el país está exportando granos en buena medida, pero el precio es menor en relación a tiempos anteriores. Esto también provoca que haya menor dólar en el mercado.

Otro factor es la incertidumbre del mercado. Al haber incertidumbre, la gente que tiene guaraní traslada al dólar, indicó.

En lo que va del año, el Banco Central ya inyectó más de USD 800 millones, no obstante no es suficiente al haber una gran incertidumbre y poca exportación, refirió.

El Banco Central al inyectar dólar al mercado, lo que busca es el equilibrio y que no se dispare la desvalorización de la moneda local ante la moneda norteamericana.

“Concordia Colorada”

El comunicador opinó sobre la “Concordia Colorada” y dijo que no cree que salgo algo conveniente para el país. Mencionó que una de las propuestas es que el Ministerio de Hacienda “afloje la mano” y comience a liberar fondos sobre todo para las gobernaciones, que por el momento no se puede por el COVID. “Probablemente sea positivo apara para los intereses en los que aparecen en las fotos de hoy pero estoy casi seguro que no va a ser algo muy positivo para el país”, expresó.

“Concordia Republicana”, es el proceso de unión entre los movimientos colorados, tanto de Añeteté y Honor Colorado.

Asimismo respondió a las declaraciones de la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo y sostuvo que «no tenemos ninguna intención política. Los que hacemos es contar los datos que nos llegan, lo que nosotros corroboramos como cierto”.

