La Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Pedro Juan Caballero comunicó esta tarde la suspensión momentánea del delivery fronterizo PJC y Ponta Porã por inconvenientes y para reglamentarlo de manera adecuada. Se refirió al respecto, el intendente José Carlos Acevedo y dijo que a su parecer, "ya exageraron los perros" haciendo pasar mercaderías por camionadas cuando debía ser en modo delivery.

«No sé qué pasó. Yo le llamé al presidente de la Asociación y me dijo que es para mejor organización pero no sé, hay algo extraño. Me parece que la gente en camionada ya estaba haciendo pasar las mercaderías según entiendo, ya exageraron los perros, no era tanto así, era para productos para delivery. Ojalá sea eso no más. Ayer hablé con la Ministra Cramer y me dijo que hoy a las 14 recién iban a tener la habilitación oficial», acotó.

Sobre el pedido de intervención a su municipio, sostuvo que no hay forma de probar las denuncias que se presentan en su contra ya que no existen los hechos. «Hacen denuncias sin pie ni cabezas, la obra que dicen ni siquiera se hizo», afirmó.