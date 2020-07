El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

El diputado Sebastián García calificó de “ambiciosa” la promesa de la Essap sobre un verano sin problemas por falta de agua en gran Asunción, como resultado de los trabajos culminados de los nuevos 24 pozos y de las 10 plantas móviles de tratamiento. Agregó que aguarda un proceso de transparencia durante los trabajos para la provisión de agua ya que "hay gente en los barrios que reclama y pide estos pozos y que no se quedará con brazos cruzados".

«La Essap hizo una promesa bastante ambiciosa en la cual habla de un verano sin problemas de falta de agua en la zona de Asunción y Gran Asunción, me parece una promesa interesante y ambiciosa, pero al mismo tiempo quiero ver los resultados porque así como se están dando las cosas ojalá que se haga de manera planificada y ojalá que no sea una sucesión de llamados por vía de la excepción y no se terminen llamando de urgencia impostergable como excusa para dar los contratos a empresas de amigos», sostuvo.

«La gran interrogante es si ya están abiertos los llamados a licitación, si ya están hechos los pliegos con los plazos correspondientes y si ya están los hechos de factibilidad porque después no queremos encontrarnos con que llegamos a noviembre y que empiezan a hacer llamados por vía de excepción para repartir a empresas y que los precios se disparen y que termine siendo otra vez un fiasco. Prometen pozos de una profundidad y luego lo hacen con otra», señaló.

Cabe recordar que la aguatera estatal se encuentra en proceso de culminar nuevos pozos de agua, así como el avance en el proyecto de 10 nuevas plantas móviles de tratamiento, con lo que se promete una cobertura del 100% sin inconvenientes durante el próximo verano.

Además, se prevé la construcción de 10 nuevas plantas de tratamiento y la construcción de 24 nuevos pozos en zonas del Área Metropolitana donde la provisión del servicio se vuelve crítica. Las plantas móviles estarán ubicadas en ciudades del Area Metropolitana y en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera.