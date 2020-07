Franja Roja Todo el día

El capitán de navío Christian Rotela, comandante del Área Naval del Este relató cómo se dio este nuevo enfrentamiento con supuestos contrabandistas ocurrido anoche en Ciudad del Este. Refirió que no hubo heridos ni detenidos tras el fuego cruzado.

«Una semana después de aquella fatídica noche volvimos a tener un enfrentamiento, pero la verdad que es una constante luego los enfrentamientos. No se pudo identificar la cantidad de personas involucradas», dijo.

Agregó que por la dificultad de la zona, los delincuentes se pueden «dar el lujo» de esconderse entre la maleza para disparar y responder a los intervinientes.

El capitán explicó que el enfrentamiento se dio en medio de una patrulla en aguas del río y que no tenían información previa a pesar de que, coincidentemente, la Patrulla Naval de Brasil también realizaba sus labores de control en ese momento. «De nuestra parte no hay detenidos pero por el lado brasileño no podría decir», afirmó.

Consultado sobre una posible emboscada a los agentes, Rotela acotó que no se puede descartar la posibilidad a pesar de que el operativo ocurrió en medio de una intervención de los oficiales.